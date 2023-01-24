Йод сильнее всего подорожал в 2022 году по сравнению с другими товарами

Йод стал товаром, который сильнее всего подорожал в 2022 году. Средняя стоимость в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 55,2%. Годом ранее он подорожал только на 10%.

Йод назван товаром, который больше всего подорожал в 2022 году. Его средняя стоимость в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 55,2%. Для сравнения, в 2021 году медикамент подорожал только на 10%. В среднем в декабре 2022 года 10 мл йода стоили 42 руб. Об этом говорят данные Росстата по изменению цен на примерно 420 товаров, которые проанализировал РБК.

Всплеск цен на различные товары пришелся на март—июнь, когда из-за санкций и разрыва логистических цепочек наиболее остро стояли проблемы с импортом товаров и компонентов, а курс рубля был слабым. В частности, йод в марте подорожал на 12% по отношению к февралю, в апреле — на 8%, в мае — почти на 5%, в июне — на 8%. Позднее динамика стабилизировалась.

Как отмечает издание, йод производится в России в небольшом количестве и в основном завозится из-за границы. По данным Росстата, в 2021 году в России произвели чуть менее 7 т йода. А импорт, по данным ФТС, в том же году составил 268 т.

В целом медикаменты за минувший год подорожали на 10,8% (декабрь 2022 года к декабрю 2021-го). Также выросла стоимость перевязочных материалов: цены на бинты увеличились на 26%, на вату отечественного производства — на 23%. Цены на ЖНВЛП выросли за 2022 год на 4,2%.

Ранее Росстат сообщил, что цены на препараты не из списка ЖНВЛП выросли в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем того же года на 1%. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств увеличилась за этот же период на 0,7%.

Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок

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