Регуляторы ЕС и Израиля не согласились с выводами FDA о рисках инсульта после вакцинации Pfizer

Израильский Минздрав и европейский регулятор EMA сообщили о том, что не обнаружили связи между вакциной Pfizer от COVID-19 и риском ишемического инсульта. Ранее о такой зависимости заявляли американские FDA и CDC. Производитель препарата также заявил, что доказательств этим подозрениям нет.

На прошлой неделе американский регулятор FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали сообщение, в котором сослались на систему безопасности Vaccine Safety Datalink. Она обнаружила, что у принимавших двухвалентную вакцину Pfizer против COVID-19 пациентов старше 65 лет был опасно высокий риск инсульта.

Официальный представитель министерства здравоохранения Израиля заявил, что ведомство не обнаружило связи между вакциной Pfizer и риском инсульта. «Мы смогли прийти к такому выводу даже после того, как перепроверили все наши данные», — сказал глава израильской целевой группы по коронавирусу Салман Зарка на видеобрифинге, который получило агентство Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также сообщило Reuters, что не обнаружило проблем с безопасностью вакцины в ЕС. Тем не менее, регулятор сообщил, что продолжит отслеживать ситуацию. «EMA может подтвердить, что на сегодняшний день в ЕС не было выявлено таких сигналов [безопасности], — отметил регулятор.

По результатам предварительного анализа данных, который провели CDC и FDA, проблем с безопасностью вакцины Pfizer также выявлено не было. В заявлении для Endpoints News Pfizer заявила, что «нет никаких доказательств того, что ишемический инсульт связан с использованием вакцин против COVID-19, выпускаемых компаниями [Pfizer и BioNTech]».

Николай Соколов

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