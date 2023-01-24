Спрос на персонал в медицине и фармацевтике сократился за год на 10%

Рынок труда в здравоохранении показал отрицательную динамику спроса на персонал в прошедшем году, выяснили рекрутеры. Лидером по приросту вакансий за год стала сфера строительства.

Количество вакансий в медицине и фармацевтике в 2022 году сократилось на 10% по отношению к предыдущему году, подсчитали аналитики исследовательского центра SuperJob. В сравнении с динамикой вакансий в других сферах ситуация на рынке труда в здравоохранении выглядит более стабильной.

Провальным с точки зрения спроса на персонал год был для рынка страхования (число вакансий снизилось на 80%) и банковской сферы (-51%). Эти отрасли пострадали от санкций в первую очередь. В большом минусе оказались также сфера управления персоналом (-40%), наука и образование (-40%).

В то же время пять отраслей показали положительную динамику количества вакансий по итогам 2023 года. Наибольший прирост предложений о найме наблюдался в таких сферах, как: строительство (+20%), продажи (+15%), закупки (+8%), логистика (+3%) и маркетинг (+2%).

Для маркетинговой сферы подобная динамика крайне незначительна, отмечается в исследовании. Спрос в этом сегменте рынка труда сильно снизился в ковидный период.

Средние рыночные зарплатные предложения работодателей (в номинальном выражении без учета инфляции) растут. Темпы прироста чуть ниже, чем в прошлом году, но остаются значительными, указывают авторы исследования.

Рынок медицины и фармацевтики не вошел в TOP7 по темпам прироста зарплат за год, представленный SuperJob.

Первое место в списке занимает сфера IT — динамика зарплат выглядит в этом сегменте наиболее впечатляющей: +15% за год. Самый большой годовой прирост в относительном выражении наблюдался в этой сфере в 2021 году: тогда средние зарплаты выросли на четверть.

На втором месте по темпу прироста зарплат по итогам 2022 года — строительная отрасль (+12,5%). На третьем — промышленная сфера (+11,6%).

Динамика количества вакансий в России

Сфера деятельности Динамика вакансий, % Строительство, проектирование, недвижимость +20 Продажи +15 Закупки, снабжение +8 Транспорт, логистика, склад, ВЭД +5 Маркетинг, реклама, PR +3 Промышленность, производство -4 Медицина, фармацевтика -10 Бухгалтерия, финансы, аудит -16 Административная работа, секретариат, АХО -18 Туризм, гостиницы, общественное питание -20 IT, интернет, связь, телекоммуникации -25 Консалтинг, стратегическое развитие -33 Юриспруденция -35 Наука, образование, повышение квалификации -40 Кадры, управление персоналом -40 Банки, инвестиции, лизинг -51 Страхование -80

Источник: SuperJob

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Наталья Маскина

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