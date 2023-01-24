Спрос на персонал в медицине и фармацевтике сократился за год на 10%

Рынок труда в здравоохранении показал отрицательную динамику спроса на персонал в прошедшем году, выяснили рекрутеры. Лидером по приросту вакансий за год стала сфера строительства.
Количество вакансий в медицине и фармацевтике в 2022 году сократилось на 10% по отношению к предыдущему году, подсчитали аналитики исследовательского центра SuperJob. В сравнении с динамикой вакансий в других сферах ситуация на рынке труда в здравоохранении выглядит более стабильной.
Провальным с точки зрения спроса на персонал год был для рынка страхования (число вакансий снизилось на 80%) и банковской сферы (-51%). Эти отрасли пострадали от санкций в первую очередь. В большом минусе оказались также сфера управления персоналом (-40%), наука и образование (-40%).
В то же время пять отраслей показали положительную динамику количества вакансий по итогам 2023 года. Наибольший прирост предложений о найме наблюдался в таких сферах, как: строительство (+20%), продажи (+15%), закупки (+8%), логистика (+3%) и маркетинг (+2%).
Для маркетинговой сферы подобная динамика крайне незначительна, отмечается в исследовании. Спрос в этом сегменте рынка труда сильно снизился в ковидный период.
Средние рыночные зарплатные предложения работодателей (в номинальном выражении без учета инфляции) растут. Темпы прироста чуть ниже, чем в прошлом году, но остаются значительными, указывают авторы исследования.
Рынок медицины и фармацевтики не вошел в TOP7 по темпам прироста зарплат за год, представленный SuperJob.
Первое место в списке занимает сфера IT — динамика зарплат выглядит в этом сегменте наиболее впечатляющей: +15% за год. Самый большой годовой прирост в относительном выражении наблюдался в этой сфере в 2021 году: тогда средние зарплаты выросли на четверть.
На втором месте по темпу прироста зарплат по итогам 2022 года — строительная отрасль (+12,5%). На третьем — промышленная сфера (+11,6%).
Динамика количества вакансий в России
|Сфера деятельности
|Динамика вакансий, %
|Строительство, проектирование, недвижимость
|+20
|Продажи
|+15
|Закупки, снабжение
|+8
|Транспорт, логистика, склад, ВЭД
|+5
|Маркетинг, реклама, PR
|+3
|Промышленность, производство
|-4
|Медицина, фармацевтика
|-10
|Бухгалтерия, финансы, аудит
|-16
|Административная работа, секретариат, АХО
|-18
|Туризм, гостиницы, общественное питание
|-20
|IT, интернет, связь, телекоммуникации
|-25
|Консалтинг, стратегическое развитие
|-33
|Юриспруденция
|-35
|Наука, образование, повышение квалификации
|-40
|Кадры, управление персоналом
|-40
|Банки, инвестиции, лизинг
|-51
|Страхование
|-80
Источник: SuperJob
Фото: gpointstudio/ru.freepik.com
Наталья Маскина
pharmvestnik