Путин заявил о дефиците отдельных препаратов в аптеках и росте цен на них

Президент Владимир Путин заявил о дефиците отдельных препаратов в аптеках и росте цен на них. При этом, по его словам, за три квартала 2022 года рост производства фармпродукции составил 22%. Также он отметил, что 60% лекарств на рынке – отечественного производства. Главы Минздрава и Минпромторга также поделились цифрами статистики за прошедший год.

Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Дело в том, что, во-первых, цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции. За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», – заявил президент.

На отсутсувие некоторых препаратов указал и руководитель центрального исполкома движения Михаил Кузнецов. По его словам, на горячую линию Народного фронта поступают обращения с жалобами на невозможность купить отдельные препараты, назначенные врачом. Чаще всего люди сталкиваются с дефицитом наиболее популярных лекарств, которые выписывают в связи с сезонными заболеваниями.

«Врачи должны действительно выписывать рецепт на лекарства с определенным действующим веществом. Но мы видим на практике, что и доктор, и пациент выбирают наиболее распространенные торговые наименования, а они зачастую импортные. Это приводит к нехватке лекарств в период всплеска сезонных заболеваний и вызывает переживания у людей», — сказал он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании сообщил, что цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП за 2022 год выросли на 1,9%. Рост же цен на лекарства, не входящих в этот перечень, по итогам прошлого года оказался на 10% ниже уровня инфляции. В 2022 году введено в оборот 6 млрд упаковок лекарств, передает слова министра пресс-служба правительства. Министр также проинформировал, как решались проблемы перебоев с поставками лекарств.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, фармотрасль за время пандемии расширила мощности, компетенции и продуктовые линейки, эти темпы сохранились и в прошлом году. Так, производство лекарственных средств в России по итогам 2022 года выросло более чем на 15% относительно 2021 года. Число проводимых компаниями исследований в 2022 году выросло на треть, зарегистрировано более 130 новых лекарств. Производство в медицинской промышленности выросло на 18%.

Фото: kremlin.ru

Артем Косенок

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