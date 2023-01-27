Будущие медики из Якутии разрабатывают кремы-эмоленты на основе натурального сырья

Студенты Медицинского института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) разрабатывают состав косметического средства по уходу за проблемной кожей, склонной к аллергическим реакциям и атопическим дерматитам. Особенностью кремов-эмолентов станет использование натурального растительного сырья из Якутии.

«Эмоленты — это косметические средства с натуральными компонентами, которые смягчают и увлажняют кожу. Они восполняют недостаток влаги, укрепляют водно-липидный барьер кожи. В сотрудничестве с химиками университета мы планируем подобрать натуральные продукты для создания крема с эмолентами», — рассказывает студентка Диана Роева. Проблема ухудшения состояния кожи особенно актуальна для жителей Якутии, которые проживают в резко континентальном климате, когда температура в зимнее время доходит до -50 градусов по Цельсию.

Авторы, исследующие вопросы иммунологии и аллергологии, представили проект на студенческий бизнес-акселератор «24 шага» и вошли в число 12 финалистов. Они отмечают, что с уходом иностранных компаний выбора кремов с эмолентами стало меньше, и покупателей отпугивает их высокая цена. «В России производится мало таких кремов. Наша основная цель — импортозамещение ушедших компаний. Уникальность продукта в том, что мы будем создавать товар на основе российского и якутского сырья», — подчеркивает Диана Роева.

Ожидаемая цена товара — 500-700 рублей, есть возможность представить продукцию на крупных российских маркетплейсах, отмечают будущие медики. Предполагаемыми покупателями станут люди с чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям, с атопическим дерматитом и те, кто часто контактируют с бытовой химией, а также жители северных регионов страны.

remedium