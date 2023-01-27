Ростех успешно испытал первый российский ультразвуковой комплекс для лечения опухолей

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех завершил технические испытания HIFU-комплекса «ДИАТЕР-М» для диагностики и лечения опухолей. Это первое российское медицинское решение для удаления новообразований наиболее безопасным методом — при помощи ультразвука.

Совместные доклинические исследования комплекса провели НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и Первый медицинский университет им. И. П. Павлова. После успешного завершения технических испытаний в планах разработчиков апробация устройства в российских лечебных учреждениях и запуск серийного производства.

Проект «ДИАТЕР-М» ведут Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга «Швабе» в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

«ДИАТЕР-М» воздействует на ранние злокачественные и доброкачественные опухоли при помощи ультразвука. Основное преимущество такого метода, помимо его высокой точности, в том, что он не требует наркоза или введения сильнодействующих лекарственных препаратов. В ближайшее время планируем завершить регистрацию устройства в Росздравнадзоре и начать практическое использование HIFU-комплекса в российских клиниках. Запуск разработки в серию намечен на 2024 год. Применяться «ДИАТЕР-М» будет преимущественно в хирургических отделениях и онкоцентрах», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

HIFU-терапия — это неинвазивное лечение с использованием сфокусированных ультразвуковых волн высокой интенсивности. Этот метод во всем мире считается одним из самых безопасных и действенных способов борьбы с онкологическими заболеваниями.

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