«Фармасинтез» – абсолютный лидер рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

По итогам 2021 года компания была награждена за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Рейтинг хозяйствующих субъектов Иркутской области проводится ежегодно. Главная задача – укрепление конкурентоспособности экономики Приангарья и сотрудничества между правительством и предприятиями региона.

Призеров рейтинга определяли комплексно, при этом учитывали финансово-экономические показатели, инвестиционную и трудовую деятельность, социальную ответственность предприятий и организаций. Победителей выбирала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.

«Предприятия – призеры рейтинга вносят значительный вклад в улучшение социально-экономического положения региона и, как итог, в повышение уровня жизни населения. Благодаря этой работе Иркутская область традиционно занимает лидирующие позиции в Сибири по экономическим показателям. Рейтинг – это не просто отбор лучших. Показатели, которые учитываются при отборе, прописаны в стратегии социально-экономического развития региона и являются точками роста для наших компаний. Таким образом, мы объединяем цели бизнеса и власти, чтобы вести единую социально-экономическую политику», – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Врио генерального директора АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский отметил: «В этом году решением конкурсной комиссии, помимо первого места в своей отрасли, мы были признаны абсолютным победителем рейтинга – для нас это сильнейшая мотивация. Безусловно, такое признание дорогого стоит – это результат работы почти двухтысячного коллектива компании „Фармасинтез”, заслуга всех и каждого из нас. Каждый год, не останавливаясь, мы делаем что-то принципиально новое, вводим в эксплуатацию самые современные дополнительные производственные мощности, расширяем линейку выпускаемых социально значимых лекарственных препаратов, усердно работаем с качеством, внедряем новые технологии и занимаемся собственными оригинальными разработками. Все это не только позволяет вносить весомый вклад в развитие лекарственной безопасности нашей страны, но и дает новые рабочие места и обеспечивает рост налоговой отдачи в бюджет Иркутской области. Благодарим команду губернатора за столь высокую оценку нашего труда!»

gxpnews