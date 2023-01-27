Минпромторг заявил о наращивании в РФ производства важнейших лекарств

Российские фармкомпании наращивают производство важнейших лекарств, в частности антибиотиков, жаропонижающих и онкопрепаратов, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«За последние несколько лет российские фармпроизводители подключили все свои мощности к важнейшей задаче – обеспечению россиян самыми необходимыми лекарствами», – цитирует сообщение ТАСС.

Как рассказали в министерстве, антибиотики на основе амоксициллина производят в инъекциях и таблетках несколько российских производителей. К примеру, производственная площадка группы компаний «Промомед» – «Биохимик» – намерена в 2023 году выпустить более 1,5 млн флаконов «Амклава» и свыше 80 млн таблеток «Амоксициллина». Стабилизировалась ситуация по ибупрофену в форме суппозиториев. Компания «Фармасинтез» произвела и уже отгрузила полугодовой запас ибупрофена для детей.

«Фармасинтез» также отгрузил полугодовой запас гормонального препарата «Зифлукорт», применяющегося при хронической надпочечниковой недостаточности. На площадке компании в Тюмени активно разрабатывают и внедряют в производство новые лекарственные формы гормональных препаратов.

Что касается онкопрепаратов, фармкомпания «Озон» до конца января планирует ввести в гражданский оборот более 200 тысяч упаковок препарата для лечения рака молочной железы «Тамоксифен» в двух дозировках. В Минпромторге подчеркнули, что весь объем сразу будет отгружен дистрибьюторам.

Компания «Гротекс» (бренд «Солофарм») производит полный аналог «Гексорала» – «Гелангин флекс» (выпускается в форме аэрозоля для местного применения и показан для лечения заболеваний полости рта и горла). За 2022 год компания произвела 2,5 млн упаковок препарата, в планах на 2023 год – 4,5 млн упаковок, отметили в министерстве.

gxpnews