Экс-чиновник Минобороны получил 8 лет колонии за махинации с поставками медоборудования

Уголовное дело по факту махинаций при закупках медоборудования возбуждено Главным военным следственным управлением СК РФ в сентябре 2020 года.

Судебный процесс над Андреем Тулуповым начался в октябре 2022 года, подсудимый признал вину. Во время прений прокурор запросил для него 8,5 года строгого режима со штрафом 25 млн рублей. Судья Елена Ленская сочла возможным назначить наказание лишь на полгода меньше запрошенного гособвинителем, но без штрафа. Защитник Андрея Тулупова сообщил о намерении обжаловать приговор.

До 2021 года Тулупов вместе с гендиректором ООО «Центр поддержки бизнеса» Денисом Шульженко и его деловым партнером Александром Петровым проходил по делу в качестве свидетеля. В апреле 2021 года экс-начальнику УИСП инкриминировали два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 13 млн рублей и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Денису Шульженко и Александру Петрову предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В конце 2022 года дело в отношении Дениса Шульженко рассмотрел Басманный районный суд Москвы и приговорил его к 4 годам колонии строгого режима. Дело в отношении Александра Петрова сейчас рассматривается в этом же суде.

Согласно материалам дела, закупки медоборудования по заведомо завышенным ценам через сингапурскую компанию Golden Way Global Solution и вьетнамскую Visterlo Traiding Company производили ООО «Центр поддержки бизнеса», ООО «Объединенная экспертная компания Ампаро», ООО «Центр поддержки бизнеса» и ООО «Салюс». Помогал им в этом известный дизайнер одежды и модельер Ферутдин Закиров, обвиненный в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Процесс в отношении Закирова недавно проходил в Мещанском районном суде Москвы, но было принято решение о его передаче в Басманный суд. Приговор в отношении Закирова пока не вынесен.

В ноябре 2022 года в ходе расследования под стражу также была отправлена замдиректора аффилированного с Минобороны ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Лариса Леонтьева, чья структура являлась еще одним посредником в отношениях между предпринимателями и УИСП Минобороны при закупке аппаратов ИВЛ. Женщине вменяют хищение почти 400 млн рублей. По версии следствия, стоимость каждой из 350 поставленных для госпиталей Минобороны китайских портативных дыхательных машин Yuwell YH-730, чья рыночная стоимость составляет порядка 100 тысяч рублей, была якобы завышена в 10 раз.

Это не первое уголовное дело, когда сотрудники подведомственных Министерству обороны структур получают реальные сроки за махинации, совершенные в сфере здравоохранения. Например, за получение взяток экс-начальник военного госпиталя в Амурской области получил 6,5 года в колонии строгого режима, а главный бухгалтер военного госпиталя в Хабаровске за аналогичное преступление – 9,5 года в колонии общего режима.