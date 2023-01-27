Takeda купила у китайской компании права на противоопухолевый препарат за 1,13 млрд долларов

Takeda заключила соглашение с китайской Hutchmed на 1,13 млрд долл. Японский производитель получил права на перспективный препарат для лечения колоректального рака.

Компания Takeda заключила партнерское соглашение с гонконгской компанией Hutchmed, пишет FircePharma. Японский производитель получит права на продажу препарата fruquintinib для лечения колоректального рака за пределами Китая. Hutchmed получит 400 млн долл. авансом и еще 730 млн долл. в качестве промежуточных платежей.

FircePharma пишет, что fruquintinib может вскоре быть одобрен в США и Европе, подача заявок на регистрацию запланирована на этот год. В 2018 году он стал первым китайским препаратом для лечения одного из основных типов рака, который был одобрен в КНР. Там он известен как Elunate и продается компанией Eli Lilly в рамках соглашения, подписанного в 2013 году.

Takeda будет помогать в дальнейшей разработке fruquintinib. Его можно применять для лечения подтипов рефрактерного метастатического колоректального рака, независимо от статуса биомаркера, заявили в компании.

«Fruquintinib может изменить подход к лечению пациентов с рефрактерным метастатическим колоректальным раком, которые нуждаются в дополнительных вариантах лечения», — заявила президент глобального онкологического подразделения Takeda Тереза Битетт.

Издание отмечает, что это соглашение стоит в ряду других сделок между крупными фармацевтическими производителями и китайскими биотехнологическими компаниями, разрабатывающими лекарства от рака. Два года назад Novartis объединилась с BeiGene для разработки и коммерциализации в Европе, Северной Америке и Японии препарата tislelizumab против солидных раковых опухолей. Между тем Innovent из города Цзянсу уже давно сотрудничает с Lilly в разработке sintilimab против рака легких.

Николай Соколов

pharmvestnik