Минздрав сообщил об отсутствии в России ставших причиной смерти детей сиропов

Министерство здравоохранения сообщило, что в России не зарегистрированы и не поступали в продажу сиропы от кашля компаний Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals. После приема этих препаратов умерли более 300 человек.

В России нет сиропов от кашля, после приема которых погибли дети в нескольких странах. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Препараты, в том числе сиропы от кашля, производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals не имеют государственной регистрации в России и не поступали в продажу в нашей стране, ситуация не представляет опасности для российских потребителей», – заверил он.

Кузнецов также уточнил, что Минздрав и Росздравнадзор постоянно контролируют качество и безопасность препаратов, представленных на российском рынке.

Накануне ВОЗ сообщила, что за последние четыре месяца в результате использования медикаментов с высоким содержанием этиленгликоля и диэтиленгликоля в мире умерли более 300 человек. Большинство из них – дети до пяти лет. Организация призвала страны предпринять срочные шаги для предотвращения случаев продажи и применения некондиционных и фальсифицированных препаратов.

В декабре комитет по здравоохранению парламента Гамбии заявил, что индийская компания Maiden Pharmaceuticals несет ответственность за смерть в африканской стране как минимум 70 детей, употреблявших ее средство от кашля, которое вызывало почечную недостаточность.

В том же месяце и Минздрав Узбекистана сообщил о смерти 18 детей после приема препарата индийской компании Marion Biotech. Таблетки и сироп Doc-1 Max были сняты с продажи в аптеках. После чего компания приостановила производство сиропа от кашля.

В ноябре Индонезия также отозвала лицензию у двух местных фармкомпаний, производивших сиропы от кашля с высоким содержанием этиленгликоля и диэтиленгликоля. Такие препараты могли стать причиной смерти более чем 200 детей в стране.

Артем Косенок

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