Росздравнадзор прокомментировал информацию о дефиците детских антибиотиков

Производство и поставки антибиотиков в РФ продолжаются, в аптеках имеется широкий выбор препаратов. Отсутствие конкретного препарата может быть связано с высоким спросом и не является признаком дефицита.

«Ведомости» ранее сообщили об исчезновении из российских аптек «Цефуроксима», детского антибиотика широкого спектра действия (входит в перечень жизненно важных лекарств). По информации газеты, в некоторых аптеках также нет «Цефиксима».

«В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются. Обращаем внимание, что у препаратов есть аналоги в рамках одного действующего вещества, которые имеются в наличии. Отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в аптечной организации может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита», – говорится в сообщении ведомства.

По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте в наличии более 10,5 млн упаковок препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) амоксициллин, более 6,4 млн упаковок с МНН амоксициллин + клавулановая кислота, более 2,4 млн упаковок МНН цефуроксим, более 2,4 млн упаковок МНН цефиксим и более 2,1 млн упаковок МНН кларитромицин.

Как напомнили в Росздравнадзоре, антибиотики относятся к рецептурным препаратам, они должны применяться только по назначению врача.

gxpnews