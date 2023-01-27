Чего фармпроизводители ждут от молодых специалистов

Выпускникам российских вузов пока, к сожалению, не хватает многих навыков и умений, которые необходимы для успешной карьеры, – от способности качественно анализировать информацию до знания основ менеджмента и умения работать с современным оборудованием.

Студенты, которые приходят на практику в «Сотекс», не всегда знают и понимают, что в реальности из себя представляет производство, какие имеются направления, по которым можно получить практические навыки на заводе и в компании в целом. Если говорить о молодых специалистах, начинающих работать в компании, то на адаптацию и начальное освоение ими производственных процессов компании требуется не менее года.

Сталкиваемся с ситуацией, когда главные поставщики кадров для отрасли, фармацевтические вузы, готовят, по сути, только провизоров с минимальным представлением о промышленной фармации. Соответственно, представления студентов об их профессиональных возможностях ограничены специальностями провизора или медицинского представителя.

Многие молодые люди просто не понимают, как еще развиваться. Мы часто слышим от них: «Я не знаю, на какой позиции мог бы работать в будущем».

Вторая серьезнейшая проблема – нехватка практических курсов и оборудования в вузах. Даже студенты химических и биологических вузов, оказываясь на практике в современных лабораториях, не знают, как обращаться с современным оборудованием. Понятно, что в наших реалиях одному вузу, особенно региональному, очень сложно обеспечить студентам доступ к дорогостоящему аналитическому оборудованию, например к хроматографам, не говоря уже о производственном оборудовании, поэтому зачастую изучение сводится к теории или в лучшем случае наблюдению, как кто-то работает на оборудовании. Очень хороший пример решения этой проблемы – создание центров, где студенты на практике могут изучать основы производственного процесса в условиях, максимально приближенных к реальным, как, например, в Ярославском фармацевтическом кластере: еще в 2014 году там создан центр коллективного пользования для подготовки специалистов фармацевтической отрасли.

Компании «Сотекс» и «Рафарма» с каждым годом уделяют все больше внимания работе со средними и высшими учебными заведениями и при разработке всех совместных образовательных программ делают акцент на необходимости практических знаний.

С 2020 года «Сотекс» и «Рафарма» ведут совместную работу по созданию и масштабированию профориентационных курсов с несколькими вузами и средними учебными заведениями в регионах, близких к их производственным площадкам. Программы дают возможность студентам познакомиться с главными специалистами производственных площадок и узнать, какие компетенции им необходимы для работы в различных подразделениях современного фармацевтического завода.

Основное мероприятие компании для студентов – это межвузовский фармацевтический фестиваль «Фармфест», который «Сотекс» проводит третий год подряд.

Во время фестиваля ведущие специалисты отрасли, топ-менеджеры «Сотекса» и специалисты его производственных площадок, а также молодые сотрудники рассказывают студентам про работу фармацевтического производства, возможности заводов, подсказывают, какие варианты на будущее есть у выпускников профильных вузов и что нужно сделать, чтобы достичь успеха в профессиональной жизни. Главный приз «Фармфеста» – стажировка в одном из подразделений «Сотекса». Его получают участники, победившие в соревновательном блоке фестиваля – фармацевтическом квесте. В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников, что говорит о востребованности формата.

Такая общая работа учебных заведений и фармацевтических производств очень полезна и для учащихся, и для будущих работодателей.

«Сотекс» и «Рафарма» заинтересованы в том, чтобы на производственную практику приходили мотивированные студенты, а совместные программы позволяют отобрать именно таких ребят. Ежегодно компании принимают на работу несколько десятков молодых специалистов, и приоритет получают те, с кем сотрудники компаний уже встречались в учебных заведениях и во время практики. Такие выпускники неплохо понимают, чем именно займутся на производстве, и гораздо быстрее набирают необходимые компетенции, чем неподготовленные молодые люди.

gxpnews