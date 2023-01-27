Депутаты предложили два законопроекта по поддержке российских производителей

Депутаты от фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» направили на рассмотрение правительству два законопроекта, которые подразумевают стимулирование отечественного производства лекарственных средств. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель фракции – первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.

Чиновник уточняет, что первый законопроект обеспечит экономию бюджетных средств на более чем 60 млрд рублей ежегодно. «Суть в том, чтобы разрешить начать подготовку к выпуску, продаже лекарств еще до окончания патентной защиты. Сейчас продавать дженерики реально можно только через 4–5 лет после окончания патентной защиты», – пишет он.

Второй законопроект направлен на то, чтобы запретить зарубежным производителям за несколько месяцев до окончания патентной защиты заключать контракты о поставке на 3-4 года вперед. «Законопроект может дать эффект не менее 2,5 млрд рублей в год. Он запретит зарубежным фармкомпаниям пользоваться возможностью занимать на рынке привилегированное положение за счет заключения контрактов на поставку лекарств, срок действия патента на которые истекает», – уточняет Тумусов.

gxpnews