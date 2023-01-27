Цену на второй отечественный дженерик «Этравирин ПСК» согласовала ФАС Депутаты предложили два законопроекта по поддержке российских производителей » Названы топ-10 брендов на розничном коммерческом фармрынке России Компания AlphaRM, специализирующаяся на проведении маркетинговых исследований по всем сегментам фармацевтического рынка РФ, представила топ-10 брендов на розничном коммерческом рынке России (данные за 11 месяцев 2022 года): «Арбидол» компании «Отисифарм» (14,39 млрд рублей) «Эликвис» компании «Пфайзер» (12,99 млрд рублей) «Ксарелто» компании «Байер» (12,76 млрд рублей) «Детралекс» компании «Сервье» (7,91 млрд рублей) «Ингавирин» компании «Валента» (7,53 млрд рублей) «Нурофен» компании «Реккитт Бенкизер» (7,36 млрд рублей) «Пенталгин» компании «Отисифарм» (7,16 млрд рублей) «Терафлю» компании «ГСК/Хелеон» (7,15 млрд рублей) «Мексидол» компании «НПК Фармасофт» (7,05 млрд рублей) «Гептрал» компании «Эбботт» (6,64 млрд рублей) gxpnews