Названы топ-10 брендов на розничном коммерческом фармрынке России

Компания AlphaRM, специализирующаяся на проведении маркетинговых исследований по всем сегментам фармацевтического рынка РФ, представила топ-10 брендов на розничном коммерческом рынке России (данные за 11 месяцев 2022 года):
- «Арбидол» компании «Отисифарм» (14,39 млрд рублей)
- «Эликвис» компании «Пфайзер» (12,99 млрд рублей)
- «Ксарелто» компании «Байер» (12,76 млрд рублей)
- «Детралекс» компании «Сервье» (7,91 млрд рублей)
- «Ингавирин» компании «Валента» (7,53 млрд рублей)
- «Нурофен» компании «Реккитт Бенкизер» (7,36 млрд рублей)
- «Пенталгин» компании «Отисифарм» (7,16 млрд рублей)
- «Терафлю» компании «ГСК/Хелеон» (7,15 млрд рублей)
- «Мексидол» компании «НПК Фармасофт» (7,05 млрд рублей)
- «Гептрал» компании «Эбботт» (6,64 млрд рублей)