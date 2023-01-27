Цену на второй отечественный дженерик «Этравирин ПСК» согласовала ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации согласовала цену на второй отечественный дженерик «Этравирин ПСК». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Она снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства „Интеленс” на 34%. Цена за потребительскую упаковку отечественного дженерика, включающую в себя 60 капсул, составила 11 532,57 рубля при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 17 486,84 рубля», – говорится в сообщении.

Кроме того, по закону после регистрации цены на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае «Клесидра», должны быть снижены более чем на 15%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю, добавили в ФАС РФ.

«Снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения России. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», – подчеркнули в пресс-службе.

Указанные лекарственные препараты используются для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, отметили в ведомстве.

Цены на первый дженерик отечественного производства в рамках МНН эртапенем ранее согласовала ФАС.

gxpnews