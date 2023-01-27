Takeda заключила соглашение на $1,13 млрд с китайской Hutchmed

Компания Takeda из Японии заключила партнерское соглашение с гонконгской Hutchmed, получив коммерческие права на препарат Fruquintinib для лечения колоректального рака за пределами Китая, на $400 млн авансом плюс $730 млн в качестве возможных промежуточных платежей. Об этом сообщает Fierce Pharma.

Пероральный ингибитор рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR) 1/2/3 тирозинкиназы продвигается к утверждению в США и Европе, и его подача запланирована на этот год. В 2018 году Fruquintinib стал первым отечественным препаратом для лечения основного типа рака, который был одобрен в Китае, где он известен как Elunate и продается компанией Eli Lilly в рамках соглашения, подписанного в 2013 году.

Takeda также поможет разработать Fruquintinib, который можно применять для лечения подтипов рефрактерного метастатического колоректального рака независимо от статуса биомаркера, заявили компании.

«Fruquintinib может изменить подход к лечению пациентов с рефрактерным метастатическим КРР, которые нуждаются в дополнительных вариантах лечения», – заявила в пресс-релизе Тереза ​​Битетти, президент глобального онкологического подразделения Takeda.

Генеральный директор и директор по маркетингу Hutchmed Вейгуо Су добавил, что Takeda поможет «раскрыть» потенциал препарата Fruquintinib, который был заложен в 2007 году.

Это партнерство дополняет ряд других сделок между крупными фармацевтическими производителями и китайскими биотехнологическими компаниями, разрабатывающими лекарства от рака. Два года назад Novartis объединилась с BeiGene для разработки препарата Tislelizumab и его коммерциализации в Европе, Северной Америке и Японии, отмечает издание.

Между тем Innovent из города Цзянсу уже давно сотрудничает с Lilly в разработке препарата Sintilimab. В 2020 году Lilly расширила партнерство, заключив авансовую сделку на $200 млн плюс $825 млн в виде этапов, чтобы коммерциализировать его за пределами Китая.

gxpnews