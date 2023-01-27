«Р-Фарм» стала самой упоминаемой в СМИ частной российской фармкомпанией

Группа компаний «Р-Фарм» стала лидером среди частных российских фармацевтических компаний-производителей по упоминаемости в средствах массовой информации, следует из отчета сервиса «Медиалогия».

Общее количество сообщений в СМИ с упоминанием группы компаний «Р-Фарм» в минувшем году составило 6414 сообщений, медиаиндекс превысил 28 500 единиц, общий охват (комментарии, лайки, репосты, анализ аудитории) – более 210 млн единиц.

Всего в отчет «Медиалогии» за 2022 год (с 1 января по 31 декабря 2022 года) вошли 384 российских и зарубежных фармацевтических производителя. Из российских компаний в топ-40 фармкомпаний также попали Biocad и «Фармасинтез».

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ, включающей 81 тысячу источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. В основе рейтинга находится так называемый медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем выше его значение, тем более ярко присутствие геопонятия в СМИ и позитивнее его создаваемый СМИ имидж.

Как сообщалось ранее, группа компаний «Р-Фарм» станет исполнителем первого офсетного контракта Санкт-Петербурга.

gxpnews