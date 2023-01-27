В России зарегистрирован препарат фарицимаб компании Roche

Компания Roche сообщает, что 13 января 2023 года Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило препарат фарицимаб (торговое наименование «Вабисмо») для лечения неоваскулярной, или «влажной» возрастной макулярной дегенерации (нВМД), и нарушений зрения вследствие диабетического макулярного отека (ДМО). Эти заболевания являются двумя основными причинами потери зрения во всем мире, им подвержены более 40 млн людей.

«Регистрация препарата фарицимаб в России – это большой шаг вперед в офтальмологии и надежда для пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией и диабетическим макулярным отеком. Для многих пациентов с нВМД и ДМО тяжело соблюдать режим терапии с внутриглазными инъекциями каждые 4-8 недель, и, к сожалению, их зрение может ухудшаться при отсутствии регулярного лечения. Препарат фарицимаб впервые за 15 лет предлагает совершенно новый механизм действия, направленный на два различных пути развития этих заболеваний, что позволит улучшить и сохранить зрение пациентам при меньшем количестве инъекций», – отметила Мария Будзинская, врач-офтальмолог, д. м. н., член ученого и диссертационного советов ФГБНУ «НИИ глазных болезней им. М. М. Краснова».

Фарицимаб – это уникальное биспецифическое антитело, нацеленное на два пути патогенеза заболеваний сетчатки, приводящих к потере зрения: препарат нейтрализует ангиопоэтин-2 (Ang-2) и сосудистый эндотелиальный фактор роста А (VEGF-A) для восстановления стабильности сосудов. Блокируя оба пути, Ang-2 и VEGF-A, фарицимаб стабилизирует кровеносные сосуды и тем самым уменьшает воспаление, проницаемость сосудов и аномальный рост сосудов (неоваскуляризацию) в большей степени, чем препараты, ингибирующие только VEGF-A. Такая устойчивая стабилизация кровеносных сосудов может улучшить контроль заболевания, остроту зрения и анатомические результаты на более длительный срок.

Долгосрочная эффективность и безопасность препарата фарицимаб при нВМД и ДМО были подтверждены двухлетними данными четырех крупных глобальных исследований с участием более 3000 человек. В России клинические исследования фарицимаба проводились в восьми центрах, в них приняли участие более 70 пациентов с диагнозом нВМД и ДМО.

Фарицимаб – единственный инъекционный офтальмологический препарат, одобренный в Российской Федерации, у которого в ходе исследований третьей фазы при нВМД и ДМО лечение осуществлялось с интервалом между инъекциями до четырех месяцев.

Ожидается, что препарат будет доступен российским пациентам во второй половине 2023 года.

gxpnews