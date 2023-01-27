Eli Lilly инвестирует еще $450 млн в расширение мощностей

Eli Lilly планирует инвестировать дополнительные $450 млн в расширение мощностей завода в Северной Каролине, заявил американский производитель лекарств, стремясь увеличить производство в преддверии принятия решения о многообещающем лечении ожирения. Об этом пишет Reuters.

«Компания изо всех сил пыталась удовлетворить высокий спрос на свои инкретиновые продукты, в том числе на свой популярный препарат от диабета Trulicity и недавно выпущенный Mounjaro. В прошлом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) добавило оба препарата в свой список лекарств», – отмечает издание.

Mounjaro (tirzepatide) одобрен для лечения диабета в мае прошлого года, и компания ожидает разрешения для лечения ожирения, многомиллиардного рынка, в этом году.

Продажи Trulicity в прошлом году до 30 сентября составили $5,5 млрд, но Lilly и инвесторы возлагают свои надежды на Mounjaro, который будет способствовать будущему росту.

Аналитик Goldman Sachs Крис Шибутани в заметке, опубликованной в понедельник, оценил, что продажи препарата в 2023 году составят $2,3 млрд благодаря быстрому внедрению, а пиковые продажи в 2032 году составят $27 млрд.

По словам Lilly, расширение завода Research Triangle Park включает в себя дополнительные мощности по наполнению парентеральных препаратов, сборке устройств и упаковке. На этом этапе ожидается создание не менее 100 рабочих мест, когда он будет полностью введен в эксплуатацию в 2027 году.

«Мы на пути к достижению цели, которую поставили перед собой в ноябре 2022 года, – удвоить количество инкретинов к концу этого года, но эти инвестиции являются ключом к тому, чтобы еще больше пациентов имели доступ к лекарствам, которые им нужны в будущем», – сказал Эдгардо Эрнандес, президент производственных операций Lilly.

С 2020 года производитель лекарств выделил $1,7 млрд на развитие и расширение территории Research Triangle Park.

gxpnews