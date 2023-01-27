Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку семи ЛП для лечения ВИЧ и тяжелых инфекций

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России объявил семь аукционов на поставку антивирусных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Также состоятся два аукциона на поставку антибиотика линезолид, который применяется для лечения тяжелых инфекций, вызванных грамположительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам. Соответствующее объявление размещено на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество, упак. Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 392 525,00 89,37 35 079 959,25 03.02.2023 2 Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл 2 093 260,00 0,95 1 988 597,00 03.02.2023 3 Лопинавир+ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл 808 740,00 11,21 9 065 975,40 03.02.2023 4 Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 53 115 540,00 3,97 210 868 693,80 03.02.2023 5 Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 57 660 420,00 6,71 386 901 418,20 10.02.2023 6 Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 880 610,00 66,67 58 710 268,70 03.02.2023 7 Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг 3 962 428,00 33,33 132 067 725,24 03.02.2023

gxpnews