Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку семи ЛП для лечения ВИЧ и тяжелых инфекций

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России объявил семь аукционов на поставку антивирусных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Также состоятся два аукциона на поставку антибиотика линезолид, который применяется для лечения тяжелых инфекций, вызванных грамположительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам. Соответствующее объявление размещено на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество, упак.
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|392 525,00
|89,37
|35 079 959,25
|03.02.2023
|2
|Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл
|2 093 260,00
|0,95
|1 988 597,00
|03.02.2023
|3
|Лопинавир+ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл
|808 740,00
|11,21
|9 065 975,40
|03.02.2023
|4
|Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|53 115 540,00
|3,97
|210 868 693,80
|03.02.2023
|5
|Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|57 660 420,00
|6,71
|386 901 418,20
|10.02.2023
|6
|Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|880 610,00
|66,67
|58 710 268,70
|03.02.2023
|7
|Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
|3 962 428,00
|33,33
|132 067 725,24
|03.02.2023