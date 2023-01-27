Офсет на поставку абсорбирующего белья в Москву на 12 млрд рублей выиграла «дочка» турецкой UСAR

Компания стала единственным участником аукциона, в результате чего комиссия признала конкурс несостоявшимся и рекомендовала заключить контракт с ООО «ВИП Камилла».

«ВИП Камилла» специализируется на поставках интерьерных тканей – портьерных, чехлов на диваны и аксессуаров и входит в текстильный холдинг турецкой UСAR Group. По данным СПАРК-Интерфакс, юрлицо ООО «ВИП Камилла» на 100% принадлежит Учару Уйгару. В 2021 году поставщик выручил 73 млн рублей, убыток составил 6,7 млн рублей.

В 2011 году UСAR Group инвестировала в создание в особой экономической зоне «Могилев» в Республике Беларусь производства одноразовых подгузников под брендом Senso. Мощность предприятия оценивается в 112 млн штук в год, объем инвестиций в проект не раскрывается. Оператором выступает ООО «БелЭмса». В конце декабря 2022 года Учар Уйгар на паритетных началах с Учаром Османом зарегистрировал в Москве ООО «Торговый дом «Эмса».

В 2022 году «ВИП-Камилла» вышла на рынок поставок медизделий и заключила пять контрактов на рынке госзаказа на общую сумму более 12 млн рублей – на поставку абсорбирующего белья в учреждения Москвы и Ростовской области. Компания поставила продукцию производства белорусской «БелЭмса», включая подгузники для взрослых Senso Med.

Столичные власти объявили конкурс на офсет по поставке одноразовых пеленок и подгузников в течение десяти лет для нужд города за 11,8 млрд рублей в конце декабря 2022 года. Взамен поставщик обязуется инвестировать не менее 300 млн рублей в организацию производства изделий в Москве.

В середине января 2023 года Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуру определения победителя офсетного контракта на производство подгузников и пеленок на 11,8 млрд рублей из-за жалобы петербургского поставщика медизделий для инвалидов ООО «Единство». В компании настаивали, что тендер совмещает две разные позиции медизделий, объединение которых в один лот, по мнению авторов жалобы, ограничено Правительством РФ с апреля 2021 года, и требуют разделения конкурса на две процедуры.

Однако жалоба ООО «Единство» была отозвана 16 января, еще до начала разбирательства, а 18 января 2023 года аналогичную жалобу подала другая компания – московский поставщик профильных изделий ООО «Калинка», принадлежащий Майе Кловской.