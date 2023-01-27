Президент поручил сформировать запас лекарств на период роста сезонных заболеваний

Президент Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу создавать запас лекарственных средств на период роста сезонных заболеваний. Это помогло бы избежать ажиотажа на рынке, считает он. Путин добавил, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт.

На периоды роста заболеваемости гриппом и другими сезонными заболеваниями необходимо сформировать запасы лекарственных средств. Такое поручение дал Минздраву и Минпромторгу президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

«Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени <…> Можно вполне обеспечить прохождение этого «гриппозного», условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Но ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв», — отметил президент.

По его словам, это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке. Также Путин добавил, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт, однако необходимо наращивать отечественное производство.

Ранее сообщалось, что президент признал дефицит в стране отдельных препаратов в аптеках и рост цен на них. При этом, по его словам, за три квартала 2022 года рост производства фармпродукции составил 22%. На отсутствие некоторых препаратов указал и руководитель центрального исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Фото: cookie_studio/ru.freepik.com



Артем Косенок

pharmvestnik