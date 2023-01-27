TOP20 лекарств с ограниченными запасами у поставщиков

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармХаб» проанализировали продажи лекарств с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлым рейтингом в список попал второй бренд противоэпилептического препарата габапентин.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По прошествии недели из рейтинга выбыли «Розувастатин» и «Моксонидин», оба бренда выпускает компания «Авексима», а также «Силденафил» от «Биннофарм Групп». У перечисленных препаратов, отмечают аналитики Matchflow, пополнились запасы.
В списке исследования в период с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года вновь появился «Натрия хлорид» от компании «Солофарм». Запасы препарата были ограниченными в декабре 2022 года.
Впервые в рейтинг попали гепатопротектор «Урсосан форте» чешского производителя и противоэпилептический препарат «Катэна» от хорватской компании Belupo.
Действующее вещество препарата «Катэна» — габапентин. Это второй бренд с таким МНН. В декабре 2022 года в рейтинг попал «Нейронтин» компании Viatris, в течение января 2023 года препарат не выбывает из него.
Лидеры по самым низким товарным запасам не изменились: самый низкий у «Пульмикорта», используемого при заболеваниях легких, «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|Бренд
|МНН
|Производитель
|Товарный запас, дни
|Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|Анви-Макс, порошок
|Парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин
|Сотекс
|13
|27,35
|Натрий хлорид, раствор
|Натрия хлорид
|Солофарм
|4,2
|17,27
|Терафлю, порошок
|Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|GSK
|5,7
|16,72
|Залдиар, таблетки
|Парацетамол+трамадол
|Stada
|0,4
|14,23
|Нимесил, гранулы
|Нимесулид
|Menarini
|19
|13,96
|Номидес, капсулы
|Осельтамивир
|Примафарм
|4,7
|9,28
|Нейронтин, таблетки
|Габапентин
|Viatris
|1,2
|7,67
|Пульмикорт, суспензия для ингаляций
|Будесонид
|AstraZeneca
|0,2
|7,34
|Актовегин, раствор
|Депротеинизированный гемодериват крови телят
|Тakeda
|9,2
|5,13
|Ксарелто, таблетки
|Ривароксабан
|Bayer
|7,5
|3,93
|Катэна, капсулы
|Габапентин
|Belupo
|5,8
|3,81
|Голдлайн плюс, капсулы
|Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|Изварино Фарма
|11,1
|3,53
|Редуксин, капсулы
|Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|Промомед
|20,5
|2,79
|Простамол уно, капсулы
|Сереноя ползучая
|Menarini
|11,7
|2,53
|Клайра, таблетки
|Диеногест+эстрадиола валерат
|Bayer
|7,2
|2,08
|Урсосан форте, таблетки
|Урсодезоксихолевая кислота
|Pro.Med.CS
|2,9
|1,69
|Акатинол мемантин, таблетки
|Мемантин
|Merz
|13,6
|1,64
|Виагра, таблетки
|Силденафил
|Viatris
|0,4
|1,48
|Крестор, таблетки
|Розувастатин
|AstraZeneca
|16
|1,47
|Азилект, таблетки
|Разагилин
|Teva
|2,7
|1,27
|* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
**Данные по продажам взяты за период 26.12.22—22.01.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.
Фото: montypeter/ru.freepik.com
Елена Калиновская
pharmvestnik