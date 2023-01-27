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TOP20 лекарств с ограниченными запасами у поставщиков

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармХаб» проанализировали продажи лекарств с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлым рейтингом в список попал второй бренд противоэпилептического препарата габапентин.

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По прошествии недели из рейтинга выбыли «Розувастатин» и «Моксонидин», оба бренда выпускает компания «Авексима», а также «Силденафил» от «Биннофарм Групп». У перечисленных препаратов, отмечают аналитики Matchflow, пополнились запасы.

В списке исследования в период с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года вновь появился «Натрия хлорид» от компании «Солофарм». Запасы препарата были ограниченными в декабре 2022 года.

Впервые в рейтинг попали гепатопротектор «Урсосан форте» чешского производителя и противоэпилептический препарат «Катэна» от хорватской компании Belupo.

Действующее вещество препарата «Катэна» — габапентин. Это второй бренд с таким МНН. В декабре 2022 года в рейтинг попал «Нейронтин» компании Viatris, в течение января 2023 года препарат не выбывает из него.

Лидеры по самым низким товарным запасам не изменились: самый низкий у «Пульмикорта», используемого при заболеваниях легких, «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.

TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
Бренд МНН Производитель Товарный запас, дни Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
Анви-Макс, порошок Парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин Сотекс 13 27,35
Натрий хлорид, раствор Натрия хлорид Солофарм 4,2 17,27
Терафлю, порошок Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин GSK 5,7 16,72
Залдиар, таблетки Парацетамол+трамадол Stada 0,4 14,23
Нимесил, гранулы Нимесулид Menarini 19 13,96
Номидес, капсулы Осельтамивир Примафарм 4,7 9,28
Нейронтин, таблетки Габапентин Viatris 1,2 7,67
Пульмикорт, суспензия для ингаляций Будесонид AstraZeneca 0,2 7,34
Актовегин, раствор Депротеинизированный гемодериват крови телят Тakeda 9,2 5,13
Ксарелто, таблетки Ривароксабан Bayer 7,5 3,93
Катэна, капсулы Габапентин Belupo 5,8 3,81
Голдлайн плюс, капсулы Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая Изварино Фарма 11,1 3,53
Редуксин, капсулы Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая Промомед 20,5 2,79
Простамол уно, капсулы Сереноя ползучая Menarini 11,7 2,53
Клайра, таблетки Диеногест+эстрадиола валерат Bayer 7,2 2,08
Урсосан форте, таблетки Урсодезоксихолевая кислота Pro.Med.CS 2,9 1,69
Акатинол мемантин, таблетки Мемантин Merz 13,6 1,64
Виагра, таблетки Силденафил Viatris 0,4 1,48
Крестор, таблетки Розувастатин AstraZeneca 16 1,47
Азилект, таблетки Разагилин Teva 2,7 1,27
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

**Данные по продажам взяты за период 26.12.22—22.01.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.

Фото: montypeter/ru.freepik.com

Елена Калиновская
pharmvestnik

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26 января, 2023 | Просмотров: 106