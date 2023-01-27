Путин заявил о росте цен на отдельные лекарства и их дефиците

Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках России и росте цен на них. Об этом во вторник, 24 января, на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

«Дело в том, что, во-первых, цены подросли у нас за последнее время, и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции. За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», – цитирует Путина ТАСС.

Росздравнадзор ранее прокомментировал информацию о дефиците детских антибиотиков.

gxpnews