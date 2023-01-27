Путин: «Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств в РФ»

По словам президента России Владимира Путина, РФ не запрещает и не ограничивает импорт лекарств. Об этом он заявил во вторник, 24 января, в ходе совещания с членами правительства.

«Мы не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с иностранными производителями, которые традиционно работают на нашем рынке», – цитирует Путина ТАСС.

Как отметил глава государства, многие иностранные производители продолжают эту работу в обычном режиме.

«Но некоторые из них приостановили исследования, как мы видим. Здесь очень важно наращивать собственные усилия по этому направлению. Надеюсь, что так и будет происходить», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент на совещании также дал поручение обеспечить запас самых востребованных в «гриппозный период» лекарств: «Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени».

Путин также заявил о росте цен на отдельные лекарства и их дефиците.

gxpnews