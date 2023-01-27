Мурашко: «70% лекарств на российском рынке отечественного производства»

«Готовясь к сегодняшнему совещанию, и [благодаря] системе маркировки, которая позволяет нам видеть каждую упаковку в обороте, констатируем, что 70% на рынке – это отечественные препараты. И именно отечественными препаратами в сложные периоды мы фактически можем рассчитывать на стабильность производства», – сообщил министр.

Мурашко отметил, что в целом на рынок в год вводится порядка 6 млрд упаковок лекарственных препаратов. «В период пандемии стало очевидным, что повышенный ажиотажный спрос, особенно на одну и ту же медицинскую продукцию, потребовал развития отечественного производства фармацевтического и других процедур по ускоренному прохождению процедуры регистрации, подтверждения безопасности, выхода на рынок. Поэтому правительством еще в период пандемии был разработан комплекс мер, позволивший ведомствам исполнить обязательства перед гражданами, и фактически в период пандемии основная масса лекарственных препаратов была отечественного производства», – добавил он.

При этом в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями всегда отмечается подъем спроса на антибактериальные и жаропонижающие препараты, заключил глава Минздрава.