Мурашко: «70% лекарств на российском рынке отечественного производства»

Около 70% лекарственных препаратов, находящихся в обороте на российском рынке, отечественного производства, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Министр здравоохранения добавил, что в целом на рынок в год вводится порядка 6 млрд упаковок лекарственных препаратов.
«Готовясь к сегодняшнему совещанию, и [благодаря] системе маркировки, которая позволяет нам видеть каждую упаковку в обороте, констатируем, что 70% на рынке – это отечественные препараты. И именно отечественными препаратами в сложные периоды мы фактически можем рассчитывать на стабильность производства», – сообщил министр.
Мурашко отметил, что в целом на рынок в год вводится порядка 6 млрд упаковок лекарственных препаратов. «В период пандемии стало очевидным, что повышенный ажиотажный спрос, особенно на одну и ту же медицинскую продукцию, потребовал развития отечественного производства фармацевтического и других процедур по ускоренному прохождению процедуры регистрации, подтверждения безопасности, выхода на рынок. Поэтому правительством еще в период пандемии был разработан комплекс мер, позволивший ведомствам исполнить обязательства перед гражданами, и фактически в период пандемии основная масса лекарственных препаратов была отечественного производства», – добавил он.
При этом в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями всегда отмечается подъем спроса на антибактериальные и жаропонижающие препараты, заключил глава Минздрава.
Он также призвал поддерживать продвижение отечественных лекарственных препаратов, чтобы происходило импортозамещение, и объяснять, что они такого же качества, как и зарубежные
«Отечественная промышленность сегодня в рамках тех стратегических мероприятий, которые были сформированы с новыми вызовами, сформировала перечень приоритетных лекарственных препаратов, и [число] клинических исследований, проводимых на рынке РФ, сегодня увеличилось, конечно, преимущественно за счет отечественных производителей», – сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Михаил Мурашко также сообщил, что цены на ЛП из списка жизненно необходимых и важнейших за 2022 год выросли на 1,9%. Рост цен на лекарства, не входящие в этот перечень, по итогам прошлого года оказался на 10% ниже уровня инфляции.
«По жизненно важным лекарственным препаратам удорожание за прошлый период составило 1,9%, это значительно ниже уровня инфляции. По не включенным в жизненно важный список препаратам оно на 10% ниже, чем уровень инфляции», – сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Ранее в СМИ сообщалось, что жители некоторых российских регионов, в частности Новосибирска и Иркутска, пожаловались на отсутствие в аптеках детского ибупрофена. Однако министр заявил об успешном купировании повышенного спроса на ибупрофен в России.
«На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, и на сегодняшний день разъяснительными мероприятиями в том числе мы с Минпромторгом, видя, что объем потребления и заболеваемость требовали увеличения производства, сделали дополнительные меры по выпуску в гражданский оборот и фактически моментально купировали эту ситуацию», – сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Мурашко отметил, что в период подъема заболеваемости всегда наблюдается повышенный спрос на жаропонижающие препараты.
Кроме того, он напомнил, что весной 2022 года наблюдался десятикратный рост спроса на препарат для лечения щитовидной железы «L-Тироксин» (международное непатентованное наименование – левотироксин натрия) из-за ажиотажа, но его также удалось быстро купировать.