Мантуров: «Производство лекарств увеличилось более чем на 15%»

Производство лекарственных средств в России по итогам 2022 года выросло более чем на 15% относительно 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Фармацевтическая отрасль за время пандемии существенно расширила мощности, компетенции и продуктовые линейки. Набранные темпы сохранились и в прошлом году. По оперативной отраслевой статистике, производство увеличилось более чем на 15% к уровню 2021 года», – сказал Мантуров.

Вице-премьер отметил, что российские предприятия выпускают в необходимом количестве основные препараты и вакцины для профилактики и лечения гриппа и коронавируса и при увеличении спроса оперативно перенастраивают свои линии на особо востребованные позиции. «В целом на сегодня российскими предприятиями производится 82% всех наименований из перечня жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов», – подчеркнул он.

Мантуров добавил, что отрасль продолжает наращивать технологическую независимость на ключевых этапах производственного цикла, включая сырье. «В прошлом году открыто семь предприятий, которые наладили выпуск широкой линейки субстанций. Сейчас в рамках новой инвестплатформы запускаем с ВЭБ.РФ долгосрочную программу по этому направлению. За счет нее будет создано еще около 145 новых субстанций», – сказал он.

Министр промышленности также сообщил, что число клинических исследований по итогам 2022 года увеличилось на треть, российскими фармацевтическими компаниями зарегистрировано свыше 130 новых лекарств.