Мантуров: «Производство лекарств увеличилось более чем на 15%»

Производство лекарственных средств в России по итогам 2022 года выросло более чем на 15% относительно 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Фармацевтическая отрасль за время пандемии существенно расширила мощности, компетенции и продуктовые линейки. Набранные темпы сохранились и в прошлом году. По оперативной отраслевой статистике, производство увеличилось более чем на 15% к уровню 2021 года», – сказал Мантуров.
Вице-премьер отметил, что российские предприятия выпускают в необходимом количестве основные препараты и вакцины для профилактики и лечения гриппа и коронавируса и при увеличении спроса оперативно перенастраивают свои линии на особо востребованные позиции. «В целом на сегодня российскими предприятиями производится 82% всех наименований из перечня жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов», – подчеркнул он.
Мантуров добавил, что отрасль продолжает наращивать технологическую независимость на ключевых этапах производственного цикла, включая сырье. «В прошлом году открыто семь предприятий, которые наладили выпуск широкой линейки субстанций. Сейчас в рамках новой инвестплатформы запускаем с ВЭБ.РФ долгосрочную программу по этому направлению. За счет нее будет создано еще около 145 новых субстанций», – сказал он.
Министр промышленности также сообщил, что число клинических исследований по итогам 2022 года увеличилось на треть, российскими фармацевтическими компаниями зарегистрировано свыше 130 новых лекарств.
«Учитывая, что некоторые зарубежные производители могут заморозить поставки, мы активизировали вопросы, связанные с исследованиями клиническими. На сегодняшний день эта работа активно проводится, 130 лекарственных средств уже зарегистрированы, выросли клинические исследования практически на треть – с 395 в 2021 году до 525 в 2022 году», – добавил он.
Сейчас, по словам Мантурова, на разных стадиях готовности еще несколько десятков препаратов. «При этом новым стимулом для разработчиков станет механизм „продукты на полку”. Мы подготовили в правительстве данный инструмент к утверждению. Благодаря ему будут созданы российские аналоги, которые можно быстро вывести на рынок, если прекратятся поставки отдельных импортных лекарств», – подчеркнул он.