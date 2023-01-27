НССА обжаловала закупку услуг санавиации в Костроме без проведения конкурса

Как отмечается в жалобе НССА в УФАС по Костромской области (имеется в распоряжении Vademecum), региональные власти с 2019 года проводили конкурсы вместо аукциона, а техзадание, по мнению структуры «Ростеха», давало преимущество местному исполнителю, нивелируя конкуренцию: дополнительные баллы начислялись претенденту, имевшему лицензию на осуществление медицинской деятельности для проведения медосмотров экипажей воздушных судов и сертификат на проведение технического обслуживания в месте дежурства – местном аэропорту «Сокеркино». Оба требования были необязательными, но дополнительные баллы позволяли АО «Костромское авиапредприятие» обходить конкурентов. После 1 мая 2022 года закупка услуг санавиации начала производиться у АО «Костромское авиапредприятие» без конкурса, как у единственного поставщика.

За восемь месяцев 2022 года регион заключил с авиакомпанией два договора – на 92,7 млн рублей и 35,5 млн рублей – и один договор на 139,1 млн рублей на 2023 год. Контракты заключались на основании ч. 2 ст. 15 46-ФЗ от 8 марта 2022 года, разрешившего региональным властям закупать услуги у единственного поставщика, и подзаконного акта – постановления администрации Костромской области №89 от 16 марта 2022 года, рассказали Vademecum в АО «Костромское авиапредприятие».

В жалобе НССА отмечает, что нормы 46-ФЗ принимались для поддержки сфер, которые оказались под влиянием санкций, причем сфера услуг санитарной авиации не подверглась какому-либо санкционному воздействию, а поставщиков услуги на рынке достаточно. По мнению НССА, приобрести услуги в таком формате регион мог только при наличии санкции федерального правительства или за счет резервного фонда региона, а не федеральной субсидии на развитие санавиации.

«Уклонение от конкурентной процедуры нарушает законодательный принцип об обеспечении конкуренции и экономии средств бюджета», – отмечает НССА в обращении и просит дать правовую оценку действиям региональной администрации. Помимо УФАС, обращения были направлены в прокуратуру региона и полпредство президента РФ в Центральном федеральном округе.

Администрация Костромской области не смогла дать оперативный ответ на запрос Vademecum.

Костромская область была участником федерального приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», который затем был погружен в нацпроект «Здравоохранение». Одним из его условий по получению госсубсидий было использование отечественного вертолета для санавиации, произведенного не ранее 2014 года. АО «Костромское авиапредприятие» – основной поставщик услуг санавиации в регионе. По данным Аналитического центра Vademecum, авиакомпания с 2017 по 2022 год выручила на подрядах на санавиацию 362,65 млн рублей. По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Костромское авиапредприятие» в 2021 году выручило 161 млн рублей, чистая прибыль составила 7,7 млн рублей. Компания на 100% принадлежит Департаменту имущества Костромской области.

В начале ноября 2022 года вертолет Ми-2 Костромского авиапредприятия, выполняя рейс по заданию санавиации из Шарьи в Кострому, потерпел крушение в четырех километрах от аэропорта «Сокеркино». На борту вертолета находились пять человек, в результате катастрофы погиб 67-летний пациент, пострадали пилот и медик. Расследование инцидента в настоящее время продолжается.

В АО «Костромское авиапредприятие» заверили Vademecum, что потеря вертолета не повлияла на выполнение работ по санавиации, поскольку «такой тип вертолетов, как Ми-2, не подпадает под критерии названной программы».

НССА была создана в 2017 году при поддержке ГК «Ростех» как централизованный оператор услуг санитарной авиации. За пять лет компания заключила контракты на 4,3 млрд рублей. С 2018 по 2021 год Правительство РФ назначало компанию единственным поставщиком услуг санавиации, однако в 2022 году этот статус не был продлен. Компания работает в 53 регионах страны и совершила более 17 тысяч вылетов, эвакуировав более 20 тысяч пациентов. Основа флота – вертолеты Ми-8АМТ и «Ансат» производства Казанского вертолетного завода (входит в ГК «Ростех»).

В январе 2022 года НССА через жалобу в УФАС смогла оспорить итоги конкурса на общую сумму 141,5 млн рублей на услуги санавиации в Тюменской области, контракт по итогам которого власти региона заключили с принадлежащей области компанией «ЮТэйр – Вертолетные услуги». Однако год спустя региональный поставщик, опустив цену на конкурсе более чем на 30%, смог вернуться к оказанию услуг в Тюменской области.

Фото: rostec.ru

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