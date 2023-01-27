Roche запускает новый тест для обнаружения кракена

Компания Roche запустила новый ПЦР-тест для обнаружения быстро распространяющегося подварианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 (получил название кракен, отличается большей заразностью), сообщил швейцарский производитель лекарств в четверг, 26 января. Об этом пишет Reuters.

Компания добавила, что новый тест специально предназначен для подварианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 и поможет исследователям внимательно отслеживать происхождение вируса и получать представление об эпидемиологии и его влиянии на здоровье населения.

По словам Roche, вариант XBB.1.5 распространен в США и быстро распространяется в другие страны.

«Возможность различать появляющиеся варианты и понимать их сходство и мутации дает экспертам основу для прогнозирования их распространения и принятия соответствующих стратегий лечения», – отметили в компании.

gxpnews