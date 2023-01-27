Онищенко: «Миру нужно готовиться к новым пандемиям»

Странам необходимо готовиться к новым пандемиям и обладать возможностями быстрой диагностики вируса. Об этом заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Пандемии будут. Нам нужно готовиться и иметь возможности быстрого создания диагностики, чтобы понимать, с каким вирусом мы имеем дело», – цитирует Онищенко ТАСС.

Нужно также обладать возможностями для быстрого создания вакцин, отметил он.

Как стало известно ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала фонд (Financial Intermediary Fund, FIF) на $1,4 млрд для предотвращения будущих пандемий.

gxpnews