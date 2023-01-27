Миронов попросил расширить перечень ЖНВЛП

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил в Правительство РФ письмо с просьбой о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

Миронов не согласен с тем, что в перечень ЖНВЛП включили лишь пять препаратов из 22, которые ранее рекомендовала комиссия Минздрава.

«Как правило, это очень дорогие лекарства, необходимые для лечения редких и тяжелых заболеваний. Цены на них регулируются государством, поэтому включение или невключение в перечни этих медикаментов для многих больных – буквально вопрос жизни и смерти», – заявил Сергей Миронов.

Как добавил парламентарий, ему непонятно решение кабмина, согласно которому в перечень не попали не только импортные лекарства, но и препараты российского производства.

«Это серьезная ошибка, которую необходимо оперативно исправить, включив в текущий перечень все позиции, одобренные комиссией Минздрава», – резюмировал Миронов.

Проект по выдаче бесплатных льготных лекарств в аптеках ранее предложили распространить на все регионы РФ.

gxpnews