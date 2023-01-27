В «Р-Фарм» отметили важность снижения регуляторных барьеров для развития фармотрасли до 2030 года

Директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков принял участие в отраслевом вебинаре «Импортозамещение в фармпроизводстве – как учесть риски и сохранить устойчивость?», организатором которого выступило сообщество производителей и поставщиков лекарств PharmPRO.

В своем выступлении Быков отметил важность снижения регуляторных барьеров для ускоренного внедрения перспективных отечественных разработок и достижения стратегических целей по развитию фармацевтической отрасли на горизонте 2030 года.

«Импортозамещение, разработка и производство инновационных лекарств напрямую зависит от господдержки, снижения административных и регуляторных барьеров. Одновременно меры поддержки должны способствовать наращиванию экспортного потенциала в дружественные страны, позволяющие реализовывать инвестиционные проекты как в России, так и за рубежом», – подчеркнул представитель «Р-Фарм».

По словам Быкова, в настоящий момент в портфель «Р-Фарм» входит более 20 наукоемких проектов, которые внесут свой вклад в обеспечение лекарственной безопасности и технологического суверенитета.

gxpnews