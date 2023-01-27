«Джи Ди Пи» намерена взыскать почти 4 млрд рублей с ростовского дистрибьютора

Кроме того, «Джи Ди Пи» требует от «Агро Строй+» выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в период с 12 ноября по 26 декабря 2022 года в размере 35,5 млн рублей, а также проценты с 27 декабря прошлого года.

«Агро Строй+» принадлежит Александру Валерьевичу Харламову. Такое же ФИО – у сына погибшего в 1981 году советского хоккеиста Валерия Харламова. В прошлом Александр тоже хоккеист, а сейчас возглавляет хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода и занимается бизнесом. Но ИНН президента «Торпедо» не совпадает с ИНН руководителя «Агро Строй+».

На момент публикации новости ни одна из сторон конфликта не конкретизировала Vademecum причины судебного разбирательства. В «Агро Строй+» не ответили на письмо издания. Представитель «Джи Ди Пи» отказался от комментариев.

Согласно СПАРК-Интерфакс, компания «Джи Ди Пи» зарегистрирована в Москве в 2015 году. Основной вид деятельности организации – оптовая торговля фармпродукцией. В октябре 2022 года экс-гендиректор фармдистрибьютора Владимир Нестеренко продал его холдинговой компании «Доминанта», близкой группам «Россиум» и «Регион». После закрытия сделки «Джи Ди Пи» возглавил Павел Шадрин от ГК «Регион». Выручка «Джи Ди Пи» в 2021 году составила 20,7 млрд рублей, убыток – 12,4 млрд рублей.

Ростовская «Агро Строй+», специализирующаяся не только на продаже пищевой продукции, но и оптовой торговле фармпродукцией, зарегистрирована в мае 2017 года. Изначально организация на 100% принадлежала Светлане Калашниковой. С осени 2019 года «Агро Строй+» полностью перешла Александру Харламову. Убыток компании в 2021 году составил 5,76 млн рублей, доходы – 480,45 млн рублей. Исковая нагрузка (оценочное значение обязательств или активов, которые могут возникнуть у компании в результате судебных споров) на компанию сейчас составляет 2,5 млрд рублей.