Заявление о банкротстве фармдистрибьютора «ПрофитМед» поступило в суд

Заявление о признании «ПрофитМеда» банкротом было подано 24 января 2023 года, оно еще не принято к производству.

Одним из кредиторов дистрибьютора является ПАО «Сбербанк». Из данных СПАРК-Интерфакс следует, что часть продукции «ПрофитМеда» – лекарств и медизделий – находится в залоге у банка. В их числе – товары на 532,2 млн рублей.

В Сбербанке на запрос Vademecum отказались комментировать размер долга и перспективу включения в банкротство «ПрофитМеда».

За первые девять месяцев 2022 года «ПрофитМед» выручил 48,5 млрд рублей и с этим показателем занял 8-ю строчку рейтинга DSM Group «ТОП20 российских дистрибьюторов». Долю компании на фармрынке тогда оценили в 3,1%, этот показатель существенно не менялся в течение года.

Однако в ноябре представители фармрынка начали сообщать Vademecum о проблемах «ПрофитМеда» и готовящемся банкротстве дистрибьютора. Об ухудшении дел компании также свидетельствовали данные картотеки арбитражных судов, согласно которым к «ПрофитМеду» за ноябрь-декабрь 2022 года было подано 32 иска на 390 млн рублей, тогда как за весь 2022 год – 38 исков на общую сумму более 520 млн рублей. В 2023 году кредиторы продолжили требовать долги через суд: на 26 января к «ПрофитМеду» подано еще 25 исков на 306,4 млн рублей. Среди тех, кому задолжал «ПрофитМед», – фармпроизводители «Новартис Фарма», «Авва Рус», «Озон Фарм», дистрибьютор ООО «Солгар Витамин».

В декабре «Эклиф» взыскал с «ПрофитМеда» более 1 млн рублей долга по трем искам. После этого «Эклиф» сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ЗАО «ПрофитМед». Сообщение было опубликовано 26 декабря 2022 года. Это стало первым подобным уведомлением в отношении «ПрофитМеда».

ЗАО «ПрофитМед» зарегистрировано в Москве в 1994 году. В 2002 году учредителями компании выступали Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит Хауз», председатель совета директоров «ПрофитМеда» Евгений Стригас и их миноритарные партнеры. ФК «Профит Хауз» учреждена Алексеем и Ольгой Свириными, а также основным владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Текущие владельцы головной компании дистрибьютора не раскрываются. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году компания выручила 32,3 млрд рублей, прибыль организации составила 133,2 млн рублей.