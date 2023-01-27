Проблему наличия лекарств в аптеке учитывают 80% врачей при назначении лечения

Почти половина врачей (47%) отметили, что в последнее время они часто сталкиваются с перебоями в поставках лекарств в аптеки. Этот фактор является третьим по важности при назначения нового для пациента лекарственного препарата, сразу после эффективности и побочных реакций.

Доля психиатров, согласных с тем, что в последнее время они часто сталкиваются с проблемой наличия лекарственных препаратов в аптеках, составляет 68%, среди которых 27% определенно согласны, а 41% – скорее согласны с этим. В наименьшей степени с последствиями дефектуры в своей практике сталкиваются кардиологи (32% выразили полное или частичное согласие), терапевты (39%) и урологи (41%). Об этом свидетельствуют данные осенней волны 2022 года регулярного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей», приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Примечательно, что уверенность врача в наличии препарата в аптеках в существенной степени сказывается на готовности врача рекомендовать то или иное лекарственное средство – 80% врачей считают это важным фактором назначения нового для пациента лекарственного препарата. Для психиатров и эндокринологов, на работе которых подобные проблемы отразились сильнее всего, в наибольшей степени характерно принимать во внимание доступность препарата в розничном звене при новых назначениях.

К другим значимым факторам также относится стоимость препарата и курса лечения – высокая оценка этих факторов, в свою очередь, характерна для оториноларингологов и гастроэнтерологов, а также в несколько меньшей степени для терапевтов. Для последних в большей степени свойственно ориентироваться на существенные отличия препарата от его аналогов и на информацию, полученную от медицинских представителей.



Фото: Артем Косенок

Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik