Walgreens может продать подразделение аптечной автоматизации за 2 млрд долларов

Walgreens Boots Alliance планирует продать свое подразделение по аптечной автоматизации iA за 2 млрд долл. Компания взяла курс на избавление от непрофильных активов.

Аптечная компания Walgreens Boots Alliance рассматривает возможность продажи своего бизнеса по автоматизации аптек, сообщает Bloomberg. Эта сделка может принести компании до 2 млрд долл.

Компания iA занимается созданием программных решений, помогающих крупным аптекам составлять рецепты. Walgreens объявила о крупных инвестициях в компанию в 2021 году.

Bloomberg пишет, что это подразделение может вызвать интерес со стороны конкурирующих медицинских и частных инвестиционных компаний. Издание добавляет, что окончательное решение еще не принято и Walgreens может отказаться от планов по продаже бизнеса.

Компания рассматривает возможность отказаться от непрофильных подразделений. Она хочет накопить деньги на другие направления деятельности, такие как покупка конкурирующего поставщика первичной медико-санитарной помощи Summit Health за 9,8 млрд долл. Об этой сделке, которую заключило подразделение Walgreens VillageMD, «ФВ» писал в ноябре.

В целом Walgreens, один из крупнейших операторов аптечных сетей в США, проявляет повышенное внимание к сфере здравоохранение, чтобы уменьшить свою зависимость от розничного аптечного бизнеса, пишет Bloomberg.

Николай Соколов

pharmvestnik