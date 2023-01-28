«Еврофарм» заплатит 1 млн рублей за незаконную реализацию лекарств

Осенью 2022 года по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Территориальный орган (ТО) Росздравнадзора по Москве и Московской области провел внеплановую выездную проверку аптеки «Еврофарм», в которой, по сообщениям СМИ, нелегально реализовывались дорогостоящие препараты.

В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения лицензионных требований к фармдеятельности. В частности, установлен факт хранения препаратов, которые не могли законным образом поступить и находиться в обороте «Еврофарм», так как ранее уже были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы для медицинского применения в различных медорганизациях на территории России.

Коды маркировок на упаковках лекарств были намеренно повреждены, чтобы покупатели этих препаратов не могли проверить законность продажи. Однако должностным лицам ТО Росздравнадзора удалось установить, что 25 упаковок лекарств ранее уже были отпущены по льготным рецептам из аптек Московского региона, Республики Дагестан и Волгоградской области, еще 24 упаковки были выданы в медорганизациях для оказания помощи пациентам Московского региона, Рязанской, Новосибирской, Смоленской областей и Республики Марий Эл.

По результатам проверочных мероприятий ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области составил протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.33, ч. 2 ст. 6.34, ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ. Арбитражный суд Москвы после рассмотрения предоставленных Росздравнадзором документов вынес решение о привлечении «Еврофарм» к административной ответственности в виде оплаты штрафа в 1 млн рублей.

Кроме того, материалы проверки переданы в прокуратуру Москвы и МВД России.