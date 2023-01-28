Итоги круглого стола в Государственной думе

23 января в Государственной думе РФ состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы, связанные с государственными закупками в новых условиях. Участники дискуссии – депутаты Госдумы, главы министерств и ведомств, сенаторы, представители профессиональных сообществ – затронули темы льготного лекарственного обеспечения, изменения перечня ЖНВЛП, динамики цен, дефектуры препаратов и ряд других.

Исполнительный директор СПФО Лилия Титова обратила внимание на необходимость продления «нулевой» ставки таможенных пошлин на лекарственные средства и сырья для их производства. 31 марта 2023 года истекает период действия Решения Совета ЕЭК № 150 от 23 сентября 2022 года «Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, а также о внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии». Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин для товаров приоритетного импорта – ощутимая поддержка для российских фармацевтических компаний в условиях санкционного давления. Соответствующие обращения от СПФО будут направлены в министерства с просьбой создания «зеленого коридора» для импорта товаров еще на год.

Также в своем выступлении Лилия Титова коснулась вопросов необходимости внедрения электронного документооборота при поставках лекарственных препаратов в адрес государственных и муниципальных заказчиков. Отмечено, что на коммерческом рынке данный вопрос давно успешно реализован, чего нельзя сказать о бюджетном рынке. В текущих условиях расходы значительно выросли, что в конечном итоге отражается на цене препаратов. Для передачи пакетов сопроводительной документации в электронном виде потребуются решение на уровне профильного министерства и изменения в федеральном законодательстве, что приведет к существенному упрощению процедур документооборота и экономии значительных средств региональных заказчиков – лечебных, аптечных учреждений и пр. СПФО выразил надежду на поддержку позиции бизнеса в Министерстве здравоохранения РФ.

Круглые столы в формате диалога будут продолжены. По мнению СПФО, это прекрасная возможность информационного обмена между бизнесом и законодательной властью для своевременного выявления пробелов российского законодательства.

gxpnews