Центр лекобеспечения объявил шесть аукционов на поставку 4 ЛП ВИЧ и инфекционно-воспалительных заболеваний

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку антивирусных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Кроме того, состоятся два аукциона на поставку линезолида, антибиотика класса оксазолидинонов, который применяется для лечения инфекций, вызванных чувствительными грамположительными микроорганизмами. Объявление о закупке размещено на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество, упак. Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг 2 563 990,00 104,02 266 706 239,80 03.02.2023 2 Этравирин, таблетки, 100 мг 157 920,00 126,90 20 040 048,00 03.02.2023 3 Атазанавир, капсулы, 200 мг 1 968 577,00 17,30 34 056 382,10 03.02.2023 4 Атазанавир, капсулы, 150 мг 453 500,00 13,24 6 004 340,00 03.02.2023 5 Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 11 021 897,00 100,00 1 102 189 700,00 10.02.2023 6 Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 2 045 986,00 50,00 102 299 300,00 03.02.2023

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