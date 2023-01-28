Центр лекобеспечения объявил шесть аукционов на поставку 4 ЛП ВИЧ и инфекционно-воспалительных заболеваний

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку антивирусных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Кроме того, состоятся два аукциона на поставку линезолида, антибиотика класса оксазолидинонов, который применяется для лечения инфекций, вызванных чувствительными грамположительными микроорганизмами. Объявление о закупке размещено на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество, упак.
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг
|2 563 990,00
|104,02
|266 706 239,80
|03.02.2023
|2
|Этравирин, таблетки, 100 мг
|157 920,00
|126,90
|20 040 048,00
|03.02.2023
|3
|Атазанавир, капсулы, 200 мг
|1 968 577,00
|17,30
|34 056 382,10
|03.02.2023
|4
|Атазанавир, капсулы, 150 мг
|453 500,00
|13,24
|6 004 340,00
|03.02.2023
|5
|Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|11 021 897,00
|100,00
|1 102 189 700,00
|10.02.2023
|6
|Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|2 045 986,00
|50,00
|102 299 300,00
|03.02.2023