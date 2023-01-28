Минздраву добавили полномочий в связи с запуском «пилота» по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Также Минздрав будет осуществлять методическое сопровождение медорганизаций и аптек, задействованных в «пилоте», по оформлению, хранению и использованию рецептов на препараты, в том числе сформированных электронным образом. Кроме того, каждые два месяца Минздрав будет обязан отчитываться перед правительством о ходе эксперимента, а затем ведомству нужно предоставить документ, отражающий итоги «пилота» и предложения о внесении изменений в проект, если таковые потребуются.

Изначально проект закона о дистанционной торговле рецептурными препаратами в правительство внесло Минэкономразвития, однако документ был отправлен на доработку. В июне 2022 года ведомство представило новую версию законопроекта, добавив в него положения, согласно которым Минздрав получил право своими приказами корректировать зафиксированный в законе список продукции для дистанционных продаж. Но и эта инициатива не получила поддержки.

Кроме того, Минэкономразвития предлагало провести пилотный проект в контексте «цифровой песочницы», предусмотренной законом об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), однако использование норм этого закона сделало бы возможным участие в проекте маркетплейсов. Против этого выступило Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, обосновав свои возражения тем, что ЭПР не может вводиться в случаях, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью потребителя.

Позицию ГПУ поддержала в июле 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова. Затем президент Владимир Путин поручил доработать документ в течение двух недель и снова внести его в правительство. Вскоре после этого ответственным за разработку «пилота» и доработку законопроекта назначили Минздрав.

В Госдуме проект закона в первом чтении приняли в сентябре 2022 года, во втором и третьем чтениях – 4 октября. Совет Федерации одобрил документ 19 октября, затем закон подписал Владимир Путин.

Контролировать порядок проведения эксперимента будет Росздравнадзор, заниматься мониторингом того, как будет проходить эксперимент, поручено Комитету Совета Федерации по социальной политике. Эксперимент пройдет в Москве, Белгородской и Московской областях с марта 2023 года по март 2026 года.