Япония запретила экспорт в Россию некоторых вакцин и медицинских изделий

Япония ввела новый пакет санкций против России, запретив экспорт вакцин и медицинских изделий. Такие меры начнут действовать с 3 февраля.

Правительство Японии ввело новые санкции против России. С 3 февраля Токио прекратит в числе прочего экспорт вакцин и медицинских изделий. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте министерства экономики Японии.

При этом отмечается, что ограничения на экспорт в Россию медизделий, оборудования и компонентов вакцин касаются только продукции военного назначения. Как пишет ТАСС, меры затрагивают «медицинские изделия, включая вакцины, иммунотоксины, а также сырье для бактериальных веществ военного назначения». Кроме того, в список включены медицинские смеси, содержащие вещества или сырье для химических препаратов военного назначения.

В апреле японская компания Takeda Pharmaceutical сообщила о приостановке новых клинических исследований в России. При этом поставки лекарств и текущие клинические исследования продолжатся. Ранее, 14 марта компания опубликовала заявление, в котором говорится, что поддержка пациентов в России продолжается.

В мае фармацевтическая компания Daiichi Sankyo приостановила продажу своих препаратов российским дистрибьюторам. Также еще одна японская компания Eiken Chemical прекратила поставки реагентов. В компаниях объяснили свое решение сбоями в логистике и платежной системе.

Фото: unsplash.com

Артем Косенок

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