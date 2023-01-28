Бизнес-омбудсмен попросил прояснить порядок формирования цен на основные лекарства

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил правительство прояснить порядок формирования цен на основные лекарства. Бизнес-омбудсмен призвал исключить возможность продажи ЖНВЛП по ценам ниже закупочных.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова выработать меры, которые исключили бы необходимость продавать лекарства, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), по ценам ниже закупочных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

Поводом для подобной инициативы послужило поступившее от вологодского ООО «Аптека-Антей» обращение. Его авторы выразили беспокойство по поводу письма ФАС от 20 октября 2022 года, в котором разъяснен порядок ценообразования на лекарства после их включения в Перечень ЖНВЛП. Титов пояснил, что позиция ФАС противоречит закону «Об обращении лекарственных средств». Согласно ему предельная закупочная цена препарата не должна превышать потолок, установленный на дату его реализации производителем, но на момент закупки некоторых препаратов они еще не были включены в Перечень ЖНВЛП.

«ФАС фактически установила предельную отпускную цену производителя задним числом. С учетом того, что размер надбавок также ограничен, аптеки вынуждены работать себе в убыток», ­­— отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен привел в пример препарат для ингаляций «Флуимуцил». В июле прошлого года аптека закупила его по 277 руб. за упаковку, а теперь ФАС требует продавать его не дороже 108 руб. Титов предложил проанализировать ситуацию и выработать меры по недопущению нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности.

В октябре 2022 года ФАС напомнила оптовым и розничным организациям, как осуществлять реализацию остатков после регистрации цен на ЖНВЛП производителем. Так, был описан случай, когда речь идет об организации розничной торговли, которая приобрела лекарственный препарат до его включения в Перечень ЖНВЛП по цене, превышающей сумму зарегистрированной предельной отпускной цены производителя и предельного размера оптовой надбавки. В этом сценарии цена продажи лекарства не должна превышать сумму зарегистрированной предельной отпускной цены производителя и размера предельной оптовой надбавки и розничной надбавки, установленных в субъекте Российской Федерации, рассчитанных исходя из зарегистрированной предельной отпускной цены производителя.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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