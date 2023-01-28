Abbott отчиталась о доходах за IV квартал и весь 2022 год

Abbott Laboratories сообщила о финансовых результатах IV квартала прошлого года и за весь 2022 год. Компания сообщила о том, что за IV квартал чистая прибыль компании составила 1,03 млрд долл., что оказалось выше, чем прогнозы аналитиков Уолл-стрит.

В то же время продажи Abbott в IV квартале упали на 12% по сравнению с прошлым годом с 11,5 млрд долл. до 10 млрд долл. На это повлияли падение спроса на тесты компании на COVID-19 и потеря доходов от продуктов питания в результате серьезного сбоя производства на заводе Abbott Sturgis в Мичигане в прошлом году.

Abbott заявила, что глобальные продажи, связанные с тестированием на COVID-19, составили 1,069 млрд долл. в IV квартале 2022 года по сравнению с 2,3 млрд долл. в IV квартале 2021 года. За весь 2022 год глобальные продажи тестов на коронавирус составили 8,36 млрд долл. по сравнению с 7,7 млрд долл. в предыдущем году.

Перебои в производстве и падение продаж тестов на COVID-19 в США повлияли на доходы компании за весь прошлый год. Если не учитывать эти факторы, за весь 2022 год «продажи выросли на 1,9% по отчетным данным и на 7,4% по органическим показателям», — сообщила Abbott. Всего за год компания заработала 43,7 млрл долл., чистая прибыль составила 7 млрд долл.

Николай Соколов

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