Правительство утвердило автоматическое продление разрешительных документов в 2023 году

Правительство приняло постановление об автоматическом продлении разрешительных документов в 2023 году. Такое решение позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, в условиях внешнего санкционного давления, считают в правительстве.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев. Документ № 63 от 23.01.2023 опубликован на официальном портале правовой информации. Такое решение позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, в условиях внешнего санкционного давления, сообщили в правительстве.

Речь идет об автоматическом на 12 месяцев продлении разрешений, истекающих в 2023 году, в важных сферах деятельности. В их числе и производство ветпрепаратов. При автоматическом продлении разрешений лицензиатам не потребуется подавать каких-либо заявлений, уплачивать пошлины или сборы. Государственные органы сами внесут изменения в реестры и базы данных.

Кроме того, до конца 2023 года продлевается возможность упрощения разрешительных процедур по решению госорганов. Например, они могут принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для получения разрешений, о временной отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

Правительство рассчитывает, что в результате этого предприниматели получат возможность больше времени уделять развитию бизнеса и реализации своих идей, смогут найти новые ниши, появившиеся после ухода иностранных конкурентов.

Кроме того, документ дополнен приложением № 28, согласно которому Минздрав в отношении сертификата специалиста или аккредитации специалиста вправе:

определить случаи и условия, при которых физлица могут быть допущены к осуществлению фармдеятельности без сертификата специалиста или прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста;

при невозможности использования дистанционного взаимодействия или цифровых решений ввести мораторий на прохождение аккредитации специалиста;

при истечении срока действия сертификата специалиста или аккредитации специалиста принять решение о продлении срока действия указанных разрешительных документов на срок до 12 месяцев.

Также устанавливается упрощенный порядок получения фармлицензии ФАПами и другими структурными подразделениями больниц в селах. Заявления на получение такой лицензии могут быть поданы вместе с лицензированием меддеятельности и без приложения документов, необходимых для получения фармлицензии.

Ранее в марте правительство подписало постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощенном получении или переоформлении в 2022 году. Сообщалось, что мера затронет более 120 видов разрешений, всего автоматически будет продлено действие или переоформлено в упрощенном порядке более 2,5 млн разрешений.

Фото: jannoon028/www.freepik.com

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik