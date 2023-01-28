Правительство снова расширило перечень не подлежащих регулированию спиртосодержащих медизделий

Правительство расширило перечень не подлежащих госрегулированию спиртосодержащих медизделий. В нем теперь насчитывается 156 позиций.

Правительство добавило в перечень спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие закона о госрегулировании оборота спиртосодержащей продукции, больше 20 новых позиций. Соответствующее распоряжение № 111-р от 24.01.2023 опубликовано на официальном портале правовой информации.

В новый перечень, в частности, включены наборы реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 и стоматологические расходные материалы. Для части медицинских изделий обновили реквизиты регудостоверений.

Изначально перечень спиртосодержащих медизделий был утвержден распоряжением правительства в сентябре 2020 года и содержал 41 позицию, писал «ФВ». В декабре того же года он был расширен до 85 наименований, в декабре 2021 года увеличен до 137 позиций.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik