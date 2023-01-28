«Полиоксидоний» включили в обновленные клинрекомендации Минздрава по профилактике и лечению гриппа

Министерство здравоохранения РФ обновило клинические рекомендации «Грипп у взрослых», включив в документ препарат азоксимера бромид («Полиоксидоний»). Об этом сообщили в пресс-службе ООО «НПО „Петровакс Фарм”». Лекарственное средство показано для профилактики инфекции и лечения легких и среднетяжелых неосложненных форм гриппа в амбулаторных условиях.

Конец 2022 года ознаменовался стремительным ростом заболеваемости гриппом в России, отметили в компании. По данным Роспотребнадзора, с января по октябрь 2022 года она увеличилась в 11 раз и составила 7,87 случая на 100 тысяч населения. И ситуация по-прежнему остается нестабильной: в конце года еженедельный рост заболеваемости превысил 35%.

В январе Минздрав РФ утвердил новую версию клинических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению гриппа у взрослых, изменив информацию об инкубационном периоде заболевания, уточнив симптомы гриппа и группы высокого риска, а также добавив новые препараты для терапии заболевания и вакцины для профилактики гриппа. В документ включен российский препарат «Полиоксидоний» (азоксимера бромид), который способствует усилению барьерной защиты слизистых оболочек от инфекций, увеличению резистентности организма к вирусам, снижению воспаления и интоксикации.

Оригинальный препарат более 25 лет широко используется в клинической практике в России и за рубежом, включен в список ЖНВЛП. Ранее лекарственное средство было включено в методические рекомендации Федерального медико-биологического агентства «Грипп и другие ОРВИ в период продолжающейся пандемии COVID-19: профилактика и лечение» 2022 года в качестве средства лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, на данный момент в России циркулируют несколько вирусов гриппа. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, также фиксируются штаммы гриппа A(H3N2) и B. В обновленной версии эксперты обращают внимание и на специфическую профилактику гриппа – противогриппозные вакцины, среди которых отмечаются инактивированные вакцины с адъювантом азоксимера бромид («Гриппол плюс», «Гриппол Квадривалент»), защищающие сразу от нескольких штаммов.

gxpnews