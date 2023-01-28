Bayer планирует кратно увеличить продажи к 2030 году за счет онкопрепаратов

В ближайшие семь лет компания рассчитывает повысить продажи до $30 млрд в год, треть заложена на онкологический портфель. Для достижения этой цели Bayer вложит большую часть своих инвестиций в исследования и разработки в области онкологии. Компания намерена сосредоточиться на лечении рака предстательной железы, немелкоклеточного рака легких, желудочно-кишечных и урогенитальных заболеваний.

В 2019 году компания получила первое одобрение на пилотный проект Nubeqa от метастатического гормоночувствительного рака простаты (mHSPC). Спустя три года онкологический департамент Bayer возглавила Кристин Рот (бывшая глава отдела онкологии GSK. – Прим. ред.), благодаря ее усилиям FDA дало одобрение ЛП для лечения на более поздних этапах заболевания и от неметастатического рака простаты (nmCRPC).

Этот препарат эксперты называют восходящей звездой онкологии, поскольку он хорошо зарекомендовал себя с точки зрения безопасности и эффективности. Также исследования препарата показали, что Nubeqa в сочетании со стандартной химиотерапией снижает риск смерти у пациентов с mHSPC на 32,5%.

Усилия менеджера принесли компании повышение продаж на 105% в прошлом году. Кристин Рот сообщила, что для сохранения динамики роста в 2023 году Bayer продолжит активно наращивать долю рынка и будет работать над одобрением ЛП за рубежом, компания намерена вывести препарат на рынки Европы, Японии и Китая. Bayer рассчитывает, что Nubeqa может в конечном итоге достичь пиковых показателей продаж в $3,4 млрд.

Помимо лечения рака простаты, Bayer также плотно занимается исследованиями генной и клеточной терапии. Для этого она в 2019-м приобрела частную биотехнологическую компанию BlueRock Therapeutics, которая занимается разработкой клеточной терапии. В 2021 году Bayer также приобрела компанию Vividion Therapeutics с их разработками для борьбы с раковыми мишенями.

gxpnews