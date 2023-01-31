Площадка «Печатники» в технополисе «Москва» к 2032 году увеличится вдвое

До 2032 года территорию «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва”» планируют увеличить почти в два раза: до 77 га. При этом площадь промышленных и деловых пространств вырастет примерно втрое: до 1,4 млн кв. м. К уже существующим 130 компаниям присоединятся новые участники, в том числе из фармотрасли.

О планах по существенному расширению площадки «Печатники» сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, компании, новые участники территории, будут вести инновационную деятельность по нескольким ключевым направлениям, среди которых машиностроение и электромобилестроение, микроэлектроника, фармацевтика и другие.

Сейчас 47 компаний, работающих на площадке, являются резидентами ОЭЗ. В их число входят производители микроэлектроники, фармацевтической продукции и медицинской техники, высокотехнологичных строительных материалов, электромобилей и комплектующих для них. Они уже инвестировали в свои производства более 20 млрд рублей.

Источник: mos.ru

gxpnews