COVID и онкопрепараты увеличат фармацевтический рынок

Общие расходы на лекарства увеличатся в течение следующих пяти лет – к 2027 году – примерно до $1,9 трлн, говорится в отчете «Глобальное использование лекарств в 2023 году – перспективы до 2027 года» от IQVIA Institute for Human Data Science.

Ожидается, что мировой рынок лекарственных средств будет расти в среднем на 3-6% до 2027 года и составит около $1,9 трлн. Рост в развитых странах продолжается относительно устойчивыми темпами, при этом появление новых продуктов компенсируется истечением срока действия патентов.

Основных драйверов роста фармацевтического рынка несколько, одним из них по-прежнему будет перешедшая в эндемическую стадию пандемия COVID-19, которая увеличит рынок с 2020 по 2027 год на $500 млрд, говорится в отчете IQVIA Institute for Human Data Science.

«COVID-19 продолжает оказывать влияние на фармацевтические рынки во всем мире и продолжит влиять на рост фармацевтических рынков до 2027 года, в основном за счет вакцин», – говорит Мюррей Эйткен, старший вице-президент и исполнительный директор Института науки о данных человека IQVIA.

Если же возникнут масштабные всплески заболеваемости, связанные с новыми штаммами, использование бустерных вакцин будет еще выше. По-прежнему широко будут использоваться и терапевтические средства против COVID-19, что приведет к совокупным расходам в $120 млрд за восемь лет – с начала пандемии к 2027 году.

Надо принимать во внимание и так называемый долгий COVID, то есть последствия от перенесенной инфекции, которые могут влиять на все системы органов. Сейчас уже понятно, что 10-20% перенесших COVID пациентов страдают от последствий, требующих постоянного лечения, часто с использованием старых непатентованных препаратов.

Использование лекарств на душу населения варьируется в зависимости от уровня ВВП. В странах с более высоким уровнем дохода, как правило, потребление выше, чем в странах с низким уровнем дохода. В Японии и странах Западной Европы используют более чем в два раза больше препаратов, чем в других регионах, если сравнивать суточные дозы, установленные ВОЗ.

Кроме того, страны значительно различаются по терапевтическим областям, которые способствуют росту объемов тех или иных лекарственных средств. В частности, если общий объем потребления лекарств увеличился на 2% CAGR, то онкологические препараты за последнее десятилетие росли на 15% в год, как из-за значительных достижений в области лечения, так и за счет повышения доступности новых методов лечения.

Наибольший рост ожидается в Латинской Америке, Азии и Африке, что обусловлено ростом населения в этих регионах и расширением доступа к препаратам.

В США расходы на новые бренды будут выше, чем в последние пять лет, но их доля в общих расходах будет меньше. Ключевые положения Закона о снижении инфляции (IRA), вероятно, повлияют и на ценообразование на лекарства, хотя еще не установлено подробных планов реализации IRA применительно к ценообразованию и стоимости лекарств.

Еще один важный фактор – потеря эксклюзивности, которая за ближайшие пять лет увеличится до $140,7 млрд.

На специальные лекарства придется около 43% мировых расходов в 2027 году и 56% общих расходов на развитых рынках. Ожидается, что к 2027 году глобальные расходы на лекарства от рака достигнут $370 млрд, при этом рост будет ускоряться за счет запуска новых лекарств и ограниченного воздействия биоаналогов. Новые методы лечения редких неврологических расстройств, болезни Альцгеймера и мигрени будут стимулировать рост расходов на неврологию.

На биотехнологии будет приходиться 35% мировых расходов, и они будут включать в себя как прорывные клеточные и генные методы лечения, так и развивающийся сегмент биоаналогов. Ожидается, что основные достижения придутся на онкологию и иммунологию.

gxpnews